DHA
Dehşet veren olayın adresi Ankara...
Öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Maltepe Turgut Reis Caddesi Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta meydana gelen olayda E.A. adındaki kişi, öğrencilere bakarak mastürbasyon yaparken görüldü.
VATANDAŞLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise haber verildi.
Kısa süre sonra şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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