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Ankara'da okul önünde mastürbasyon yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da okul önünde mastürbasyon yapan şüpheli yakalandı Çankaya ilçesinde Maltepe Ortaokulu karşındaki bir parkta öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edilen şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.