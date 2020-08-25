Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? Ankara okul servis zamları açıklandı

Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? Ankara okul servis zamları açıklandı

2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara'da veliler 'okul servis ücretleri ne kadar olacak?' sorusuna cevap ararken, Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da servis ücretleri ne kadar?

Koronavirüs nedeniyle ara verilen örgün eğitimin ardından açılacak 2020-2021 eğitim öğretim yılında 'okul servis ücretleri ne kadar olacak?' sorusu da merak konusu oldu.

Okulların açılması ile ilgili koronavirüs tartışmaları sürerken, bir yandan da örgün eğitime geçilmesi ile beraber öğrencilerin kullanacağı okul servisleri gündeme oturdu.

ANKARA'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM YAPILDI

Çocuklarını okula servis ile yollayan veliler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 'okul servis ücreti ne kadar' sorusuna cevap arıyor. Okul servislerine kilometre başı zamlı tarifeler uygulandı. Peki, Ankara'da kilometre başına ne kadar zamlı tarife uygulandı? Ankara'daki okul servis ücretleri ve kilometre başı yeni zamlı tarifeler haberimizde...

ANKARA'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

Okul servis ücretlerine her yıl yapılan zamlar bazı veliler tarafından çok görülüyor. Peki, okul servis ücretlerine Ankara'da ne kadar zam yapıldı? Ankara'da okul servis ücreti olarak ödenen miktar ne olacak? Detayları haberimizde...

ANKARA'DA OKUL SERVİSLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

ANKARA'DA OKUL SERVİSLERİNE YÜZDE 11 İLE 13 ARASI ZAM

Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi.



KİLOMETRE BAŞI ZAMLI TARİFELER

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 85 lira olacağı bilgisini veren Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını kaydetti.