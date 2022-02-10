Ankara'nın Çankaya ilçesinde 10 yavru köpekten 8'i ölü bulundu, 2 köpek veterinere götürüldü. Hayvanseverler, köpeklere zehir verildiğini öne sürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde yaşayan Aslı Bayın, saat 16.30 sıralarında sokak köpeklerine mama bırakmak için Öveçler Vadisi'ne geldiğinde hayvanların 8'ini ölü, 2'sini de acı içinde yerde kıvranırken buldu.

VETERİNER, ZEHİR VERİLDİĞİNİ BELİRTTİ

Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi. Ölen hayvanlar, alandan toplanıp otopsi yapılmak üzere götürüldü.

Ankara'da ölü bulunan 8 köpekte zehirlenme şüphesi VİDEO

"SAĞLIKLI HAYVANLARDI"

2 gündür mama bırakmaya gelemediğini belirten Aslı Bayın, "Geldiğimde ortalık felaket durumdaydı. Yavrular orada burada ölmüşler. Korkunç bir kabusla karşı karşıya kaldım. Ölen hayvanların hepsi yavruydu, yani bu yavrular kime ne zarar verebilir ki? Kesinlikle zehirlenme bunu anladım. Bir kısmı can çekişiyor, yavaş yavaş bu evreye girmiş. Bir kısmı zaten ölmüş. Bunlar sağlıklı hayvanlardı. Birkaç arkadaş bu hayvanlara hakikaten bakıyorduk. Kendi yiyeceğimizden kesip bu hayvanlara veriyorduk. Çünkü onların da en az bizim kadar bu dünyada yaşamaya hakkı var" diye konuştu.

Ölü köpeklerin başında gözyaşlarına boğulan Nuray Pehlivan da "Bir ablamız buraya beslemeye geldiğinde görmüş. 'Ağızlarından köpük geliyordu' diyor. Şu an neler oldu, biz de bilmiyoruz ama veteriner, 'Zehirlenmiş belli. İlaç veriyoruz gene de kendilerine gelmiyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.













