Ankara'da otobüs Aselsan personelini taşıyan araca çarptı

Yolcu otobüsü, Aselsan personelini taşıyan minibüse çarptı. Minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Edirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, sabat 07:00 sıralarında Ankara Çevreyolu üzeri Yaşamkent mevkisinde hareket halindeydi.

Furkan İ. idaresindeki Edirne'den Hatay'a giden 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde ilerlerken Aselsan personelini taşıyan Ramazan K. kontrolündeki 06 C 6968 plakalı minibüse yolun orta şeridinde arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarına devrilen münibüsteki 17 yolcudan, 39 yaşındaki Birol Üneşi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kazaya ilişkin yaptığı inceleme kapsamında yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak üzere gözaltına alarak karakola götürdü.





OTOBÜSTEKİ YOLCULAR YOLA DEVAM ETTİ

Kaza yapan yolcu otobüsünde ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan yolcular ise kaza mahalline gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.



