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    Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Altındağ ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 21.08.2021 - 04:47
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    Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Ankara'da Altındağ ilçesinde kan donduran bir kaza gerçekleşti.

    Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi siteler mevkiinde bulunan alt geçitten karşıdan karşıya geçtiği sırada N.K.C’nin kontrolündeki otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yaralı yaya yolun kenarına savruldu.

    Ankara da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

    OTOMOBİL 50 METRE İLERİDE DURABİLDİ

    Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalede yayanın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil, yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

    Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana gelirken, cenazenin ve otomobilin bulvardan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü.

    Ankara da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti #2

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