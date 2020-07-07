Ankara'da pavyon çetesi operasyonu: 6 tutuklama

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İşlettikleri pavyonda müşterilere fazla hesap çıkarıp itiraz edenleri tehdit ederek zorla senet imzalatan, kadın çalışanlara şantaj yapan çeteye yapılan operasyonda 1'i polis 6 kişi tutuklandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği pavyonda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

FAZLA HESABA İTİRAZ EDENLERİ TEHDİT ETTİLER

Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi.

KADIN ÇALIŞANLARA CİNSEL İÇERİKLİ ŞANTAJ

Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi.

Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerisinde tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K.'nin de aralarında bulunduğu 1’i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı.

1'iİ POLİS MEMURU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









