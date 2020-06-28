Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti

Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti

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Polis, yol ortasında gördüğü 7 büyükbaş hayvana sahip çıkarak olası kazaları önledi.

Çankaya'da devriye gezen polis ekipleri, yol ortasındaki başıboş hayvanları gördü.

Turan Güneş Bulvarı civarında sahipsiz bir şekilde yol ortasında duran hayvanlara polis müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yolda olabilecek kazaları engellemek isteyen polis, hayvanları yol kenarına götürdü.

TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPADILAR

Yol kenarında bir süre otlayan hayvanların sahipleri gelmeyince, trafik çift yönlü kapatılarak büyükbaş hayvanlar yolun karşısına geçirildi.

HAYVANLARI ORMANLIK ALANA BIRAKTILAR

Polis, hayvanları ormanlık alana geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

























