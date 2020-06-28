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    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti

    Polis, yol ortasında gördüğü 7 büyükbaş hayvana sahip çıkarak olası kazaları önledi.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 17:51
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    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #1

    Çankaya'da devriye gezen polis ekipleri, yol ortasındaki başıboş hayvanları gördü.

    Turan Güneş Bulvarı civarında sahipsiz bir şekilde yol ortasında duran hayvanlara polis müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yolda olabilecek kazaları engellemek isteyen polis, hayvanları yol kenarına götürdü.

    TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPADILAR

    Yol kenarında bir süre otlayan hayvanların sahipleri gelmeyince, trafik çift yönlü kapatılarak büyükbaş hayvanlar yolun karşısına geçirildi.

    HAYVANLARI ORMANLIK ALANA BIRAKTILAR

    Polis, hayvanları ormanlık alana geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #2

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #3

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #4

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #5

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #6

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #7

    Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti #8

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