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- Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti
Ankara'da polis, başıboş hayvanlara bekçilik etti
Polis, yol ortasında gördüğü 7 büyükbaş hayvana sahip çıkarak olası kazaları önledi.
- DHA
- 28.06.2020 - 17:51
Çankaya'da devriye gezen polis ekipleri, yol ortasındaki başıboş hayvanları gördü.
Turan Güneş Bulvarı civarında sahipsiz bir şekilde yol ortasında duran hayvanlara polis müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yolda olabilecek kazaları engellemek isteyen polis, hayvanları yol kenarına götürdü.
TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPADILAR
Yol kenarında bir süre otlayan hayvanların sahipleri gelmeyince, trafik çift yönlü kapatılarak büyükbaş hayvanlar yolun karşısına geçirildi.
HAYVANLARI ORMANLIK ALANA BIRAKTILAR
Polis, hayvanları ormanlık alana geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.