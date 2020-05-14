Dolar
6.9205
-0.787%
Euro
7.4565
-1.0903%
Altın
1732.08
0.9141%
Borsa
99193.03
-0.9645%
G. Altın
385.799
0.1448%
Bitcoin
66845.94
2.8058%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Ankara'da restorandan pavyona çevrilen iş yerine baskın

    Ankara'da koronavirüs tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.
    • AA
    • 14.05.2020 - 21:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara'da restorandan pavyona çevrilen iş yerine baskın

    Ankara'da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetim yaptı.

    Ekipler, gece 02.00 sıralarında Çankaya Mahallesi'ndeki bir restoranın faaliyetine devam ettiği bilgisini edindi.

    Ankara'da restoranı pavyona çeviren iş yerine baskın VİDEO

    İŞ YERİ SAHİBİNE 15 BİN LİRA CEZA

    Bunun üzerine iş yerine giden ekipler, restoranın ruhsatsız faaliyet gösterdiğini, TAPDK belgesinin bulunmadığını, sigara içildiğini, alkol ve yemek servisi yapıldığını belirledi.

    İş yeri sahibine adli işlem yapılarak 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca konsomatrislik yapan 3 kadına ve restoranda bulunan 11 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

    Görüş Bildir