Ankara'da rüzgarda sürüklenen çöp konteyneri, kamyona çarptı Ankara'nın Mamak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenen çöp konteynerinin yoldan geçen kamyona çarptığı anlar kameraya yansıdı.

İHA

Ankara'da kuvvetli rüzgar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Mamak ilçesinde yaklaşık iki gündür etkili olan rüzgar zaman zaman hasara da neden oluyor.

İlçeye bağlı Çatak Caddesi üzerinde yol kenarında duran çöp konteyneri, kuvvetli rüzgarın da etkisi ile sürüklenmeye başladı.

Rüzgarla sürüklenen çöp konteyneri kamyona çarptı

Sürüklenen konteyner yoldan geçmekte olan kamyona çarptı. Çöp konteynırının rüzgarda hareket edip kamyona çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çarpma sonucu kamyonda maddi hasar meydana geldi.