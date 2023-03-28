Ankara'da rüzgardan uçan çatı parçaları binalara ve araçlara isabet etti Ankara'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve şiddetli rüzgardan dolayı Çankaya ilçesinde bulunan Hatca Ana Sitesi'nin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yan sitedeki ev ve otomobillerde hasara neden oldu.

DHA

Sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatca Ana Sitesi'nin çatısı, akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve kuvvetli rüzgarın ardından uçtu.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

"200 bin lira civarında hasarımız var"

Çatısı uçan binanın yöneticisi Şevki Gülhan, yaklaşık 200 bin liralık hasarlarının olduğunu belirterek, "Saat 15.30 civarında fırtınadan çatı uçmuş. Çocuğum haber verdi. Çatıdan dolayı dairelerin içinde sızıntılar var. İtfaiye gelmiş yan apartmana da parçalar düşmüş. 200 bin lira civarında hasarımız var, yetkili kurumlardan yardım istiyoruz" dedi.

"Çok korktum deprem oluyor zannettim"

Dairesinde sızıntıların olduğunu belirten Satı Aşıkoğlu da hala korkudan titrediğini söyleyerek, "Çok korktum deprem oluyor zannettim. O kadar şiddetliydi ki koltuğum dahi sallandı. Dolu da camlara vurdu hala titriyorum. Tuvaletim ve banyomda akıntılar var başka yerde yok çok şükür. Çok korktum çok büyük felaketti" diye konuştu.

"Binamızın en kötü 250 bin lira masrafı olabilir"

Çatıdan kopan parçaların saplandığı Batı Sitesi'nde oturan Murat Seyfullah Uslu (32), apartmanda yaşayan komşularının otomobillerinin camlarının kırıldığını söyleyerek, "Aniden bir fırtına çıktı gördüğünüz gibi tahtalar balkonlarımıza uçtu camlar aşağıya indi. Şu anda bütün sistem TV, internet sistemleri çöktü. Arabalarımızda sorun var, komşularımızın arabasının da camları kırılmış. Komşumuzun balkonuna parça isabet etmiş. Aracımı alıp çıkacağım; yan binadan parçalar düşüyor. Binamızın en kötü 250 bin lira masrafı olabilir" diye konuştu.

"Hala kendimde değilim"

Kuvvetli rüzgardan dolayı, balkonuna yan binada parçaların girdiği söyleyen Gülnur Baykal (57) ise "Bugün yaşadıklarımız büyük bir şok. Çalıştığım esnada site görevlisi aradı hiç böyle olacağı aklıma gelmedi. Hala kendimde değilim. Eve geldiğimde karşılaştım manzara buydu. Her taraf cam kırığıydı. Ne yapılabilir, nasıl bir çözüm bulunabilir? Bunun araştırması içindeyiz. Yapıların birbirine yakın olması bunları tetikliyor" ifadelerini kullandı.