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    Ankara'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

    Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 00:48
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    Ankara'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

    Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak devam etti.

    YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

    Kuvvetli yağış, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, biriken yağmur sularında zorlukla ilerleyebildi.

    Ankara'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi VİDEO

    ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

    Kentin bazı noktalarında ise araçlar suya gömüldü. Biriken sular nedeniyle trafikte uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Bazı çocuklarınsa biriken sularda yüzmeye çalıştığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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    BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda sürücülerin yağmurdan etkilenmemesi için çalışma başlattı. Yağmur nedeniyle tıkanan rögarları açmaya çalışan belediye ekipleri, sokaklarda oluşan çamurları da temizleme çalışmaları yaptı.

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