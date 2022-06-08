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    Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

    Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede göçük oluştu. Caddenin bir kısmı oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.
    • 08.06.2022 - 20:10
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    Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

    Dün yaşanılan sağanak yağış sonrası sele teslim olan Ankara'da bugün de yağışlar devam etti.

    Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cadde’si üzerinde yağmur suları nedeni ile yolda çökme oluştu.

    Oluşan çukur nedeni ile yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

    "Burası 3 ayda bir çöküyor"

    İHA'nın haberine göre, yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturan Alpaslan Korkmaz, “Yolun altında herhalde bir gider var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası 3 ayda bir çöküyor. Buraya araç da park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığımda zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler, şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı” dedi.

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