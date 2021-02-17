Ankara'da şehit olan Ayşegül Pürnek, kabrinde anıldı

17 Şubat 2016 yılında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit edilen sivil memur Ayşegül Pürnek, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı.

17 Şubat 2016'da Ankara'ya düzenlenen bombalı terör saldırısında sivil memur Ayşegül Pürnek şehit edilmişti.

Şehit memur Pürnek, ölümünün 5'inci yılında Kayseri'deki mezarı başında anıldı.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine; şehidin annesi Gülay Pürnek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehit yakınları katıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başyalan anma töreninde daha sonra dua edildi. Şehidin yakınları ise gözyaşı döktü.

"BÖYLE BİR EVLAT YETİŞTİRDİĞİM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Anma töreninde konuşan Anne Gülay Pürnek, "Evlat acısı çok zor, Allah kimseye vermesin. Rabbim emanetine aldı, sabrını veriyor. Onun özlemi beni çok yıkıyor ama sabrediyorum. O şimdi cennette. Şehitlik unvanını aldı, herkes şehit olamıyor. Rabbim ona nasip etti. Ben de böyle bir evlat yetiştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

"KRAVATLI TERÖRİSTLERDEN RAHATSIZIZ"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, "Bizler şehit aileleri gaziler olarak kravatlı teröristlerden rahatsızız. Kravatlı teröristler maalesef gazi Meclis'imizde milletvekili adı altında kürsülerden devletimize, milletimize, polise, askere hakaretler savuruyor. Onların orada yapmış olduğu konuşmalar kanımıza dokunuyor. Onların bir an önce Meclis'ten uzaklaştırılıp, hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istiyoruz." dedi.





