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    Ankara'da sel sularına kapılan kızı kurtardı

    Ankara'da etkisini gösteren sağanak sebebiyle yaşanan taşkınlar vatandaşları zora soktu. Sulara kapılan bir genç kız ise bir vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar amatör kameraya yansıdı.
    • 15.08.2022 - 22:15
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 22:57
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    Ankara'da sel sularına kapılan kızı kurtardı

    Ankara yurt genelinin bir bölümünde etkili olan fırtınadan ve sağanaktan en çok zarar gören illerden biri oldu.

    Sel sularına kapıldı

    Akşam saatlerinde Söğütözü'nde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı.

    Kızı suya kapılmaktan kurtardı

    İHA'nın haberine göre, genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Ankara'da sel sularına kapılan kızı kurtardı VİDEO

    Ankara da sel sularına kapılan kızı kurtardı #1


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