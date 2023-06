Ankara’da sel, yaşamı zorlaştırıyor

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sık sık uyarı yaptığı şehirlerin başında Ankara geliyor…

Başkent 1 aydır aralıksız süren sağanakla mücadele ediyor.

Yoğun yağış alan kent, hemen hemen her gün taşkınlara maruz kalıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Başkent'te hayat da bir o kadar zorlaşıyor.

Gölbaşı’nda da sağanak nedeniyle Selametli Mahallesi’ndeki dereler taştı.

Taşan suların yolları basması sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Göle dönen yollarda sürücüler mahsur kalırken, sel birçok evde de hasara neden oldu.

Mağdur olan vatandaşlardan Ayhan Temizsoy, bölgedeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

Dere yatağı yeterli gelmediği için iki gündür her tarafı su bastı. Hala da su dolmaya devam ediyor. İki gündür su boşaltıyorum. Çatılar uçtu, garajımızı, ahırımızı, tandırımızı su bastı. Her taraf su dolu, makineler hep ıslandı. Buraya dere açmaları gerekiyor ama daha açmadılar. Yoldan gelen sular, burada birikiyor. Bir an önce derenin açılmasını istiyoruz.