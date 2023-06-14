Ankara’da sel, yaşamı zorlaştırıyor Sağanak; dereleri taşırdı, yollar sular altında kaldı. Başkent'te, son birkaç gündür hayat durma noktasına geldi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sık sık uyarı yaptığı şehirlerin başında Ankara geliyor…

Başkent 1 aydır aralıksız süren sağanakla mücadele ediyor.

Yoğun yağış alan kent, hemen hemen her gün taşkınlara maruz kalıyor.

Trafik durma noktasında...

Sel felaketinin yaşandığı Başkent'te hayat da bir o kadar zorlaşıyor.

Gölbaşı’nda da sağanak nedeniyle Selametli Mahallesi’ndeki dereler taştı.

Taşan suların yolları basması sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Birçok evde hasar var

Göle dönen yollarda sürücüler mahsur kalırken, sel birçok evde de hasara neden oldu.

Mağdur olan vatandaşlardan Ayhan Temizsoy, bölgedeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

Dere açılması isteniyor