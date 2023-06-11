Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 01:00 sıralarınd, bir kafe çalışanlarını taşıyan D.G. yönetimindeki 06 C 1724 plakalı minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E kontrolündeki 06 R 0233 plakalı otomobille çarpıştı.

İşçiler yaralandı

Kazanın etkisi ile personel servisi yan yatarken serviste bulunan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.