Ankara’da servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ankara’da personel servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu devrilen personel servisindeki 3 kişi yaralandı.

İHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 01:00 sıralarınd, bir kafe çalışanlarını taşıyan D.G. yönetimindeki 06 C 1724 plakalı minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E kontrolündeki 06 R 0233 plakalı otomobille çarpıştı.

İşçiler yaralandı

Kazanın etkisi ile personel servisi yan yatarken serviste bulunan 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.