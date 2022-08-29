Ankara'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
- 29.08.2022 - 17:09
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:17
Ankara'nın Malazgirt Bulvarı'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı.
Tır alev topuna döndü
Alev topuna dönen araç için çevredekilerin ekiplere haber verdi.
İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Ankara'da seyir halindeki tır alev alev yandı VİDEO