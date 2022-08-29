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    Ankara'da seyir halindeki tır alev alev yandı

    Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
    • 29.08.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:17
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    Ankara'da seyir halindeki tır alev alev yandı

    Ankara'nın Malazgirt Bulvarı'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı.

    Tır alev topuna döndü

    Alev topuna dönen araç için çevredekilerin ekiplere haber verdi.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

    Ankara'da seyir halindeki tır alev alev yandı VİDEO

    Ankara da seyir halindeki tır alev alev yandı #1


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