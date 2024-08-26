Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı Ankara Toptancı Hali’nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA

Ankara'da Yenimahalle ilçesi Ankara Toptancı Hali’nde çalışan iki grup arasında yer kavgasından çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kavganın büyümesi üzerine bir kişinin silahla etrafa ateş açmasıyla kurşun G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.K.’ye isabet ederken Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Olay yerinde Ö.K. ve G.K.’nin yanında bulunan F.M.K. ve A.B. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)