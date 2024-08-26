Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İHA
Ankara'da Yenimahalle ilçesi Ankara Toptancı Hali’nde çalışan iki grup arasında yer kavgasından çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Kavganın büyümesi üzerine bir kişinin silahla etrafa ateş açmasıyla kurşun G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.K.’ye isabet ederken Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Olay yerinde Ö.K. ve G.K.’nin yanında bulunan F.M.K. ve A.B. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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