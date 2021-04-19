Ankara'da silahlı sopalı kavga

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi.

Altındağ'da Suriyeli iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.

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