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    Ankara'da silahlı sopalı kavga

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 20:23
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    Ankara'da silahlı sopalı kavga

    Altındağ'da Suriyeli iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi.

    POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

    Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.

    Ankara'da silahlı sopalı kavga VİDEO

    Ankara da silahlı sopalı kavga #1

    Ankara da silahlı sopalı kavga #2

    Ankara da silahlı sopalı kavga #3

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