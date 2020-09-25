Dolar
7.6499
0.3212%
Euro
8.9044
0.0134%
Altın
1860.02
-0.4197%
Borsa
1127.55
0.7136%
G. Altın
457.219
-0.1611%
Bitcoin
81192.18
-0.3107%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ankara'da simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık

    Başkent'te simit tablasıyla dolaşan kişi, aniden kendini yere bıraktı. Simitleri yola ittiren kişi, kendine yardım edenlerden ilaç parası istedi.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 14:39
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 14:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık

    Ankara'da başındaki simit tablasıyla 3üç kez art arda yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardıma gelenlerden ilaç parası isteyen kimliği belirsiz kişi, kameraya yansıdı.

    Mevlana Bulvarı'nda simit kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı.

    SİMİTLERİ YOLA İTTİRDİ

    Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görenler, yardıma koştu.

    Simitçi kılığındaki kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi.

    Ankara'da simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık ViDEO

    BAYILMA NUMARASI

    Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra peş peşe iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardım edenlerden para aldı.

    HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

    En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi.

    Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.

    Ankara da simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir