Başkent'te simit tablasıyla dolaşan kişi, aniden kendini yere bıraktı. Simitleri yola ittiren kişi, kendine yardım edenlerden ilaç parası istedi.

Ankara'da başındaki simit tablasıyla 3üç kez art arda yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardıma gelenlerden ilaç parası isteyen kimliği belirsiz kişi, kameraya yansıdı.

Mevlana Bulvarı'nda simit kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı.

SİMİTLERİ YOLA İTTİRDİ

Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görenler, yardıma koştu.

Simitçi kılığındaki kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi.

Ankara'da simitçi kılığında bayılma numarasıyla dolandırıcılık ViDEO

BAYILMA NUMARASI

Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra peş peşe iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardım edenlerden para aldı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi.

Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.