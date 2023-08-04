Ankara'da 'sinyal' kavgası: Döner bıçağı ile tehditler savurdu Ankara’da baba ve oğlu, sinyal vermediğini iddia ettikleri aracın önünü keserek, döner bıçağı ile sürücüye tehditler savurdu.

İHA

Ankara'da olay saat 18.09’da Sincan ilçesi 11. Cadde, 37 BF 645 plakalı aracın sürücüsü, trafikte seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsüne "Sinyal vermedin" diyerek el hareketlerinde bulunup küfür etti.

Döner bıçağı ile üzerine yürüdü

200 metre sonra aracın önünü keserek durduran Volkswagen marka araç sürücüsü, otomobilinden aldığı döner bıçağı ile oğlu ile birlikte diğer sürücünün üzerine yürüdü.,

Tehditler savurdu

Yanında diğer aile fertleri de olan baba ve oğlu, sürücüye tehditler savurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.