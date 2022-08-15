Ankara’da şoförden alkışlanacak hareket: Hamile kadını sırtına aldı

Özel halk otobüsü şoförü, aracında fenalaşan hamile kadını yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Şoför, hastaneye geldiği sırada yere yığılan kadını sırtına alıp içeri taşıdı.

Ankara’nın Atapark-Dikmen hattında sefer yapan 06 UK 116 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Fırat Kaya (27), dün akşam Sanatoryum Caddesi'ne geldiği sırada hamile olduğu söylenen kadının fenalaştığını fark etti.

Diğer yolcular kadına müdahale ederken, aracın dörtlülerini yakan sürücü, hiçbir durakta durmadan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Sırtında taşıdı

Kaya, otobüsten indirilirken kadının yere yığılması üzerine de yolcuyu sırtına alıp hastaneye taşıdı.

Acil servise götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada hamile yolcunun hastaneye getirildiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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“Kim olsa aynı şeyi yapardı”

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan otobüs şoförü “Dün akşam iki arkamdaki koltukta oturan kadın rahatsızlandı. Hamile olduğunu söylediler. Ben aynadan baktığımda yarı baygındı. Durakta durmadan yolculardan müsaade isteyerek Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Yanımda şoför arkadaşım vardı. Sedye istemeye gitti. Sedye 3-4 dakika içinde gelmeyince koltuğundan kaldırdık.

Koridora yığıldı kaldırınca. Sedye de gelmeyince dayanamadım. 'Hanımefendi sırtıma binin' diyerek acil girişine kadar götürdüm. Yolcular teşekkür etti, dua etti. Onların da duası yeter bize. Yine böyle bir şey olsa yine yaparım. İnsanın vicdanı el vermiyor. Kim olsa anı şeyi yapardı.” dedi.