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İHA

Ankara’da gece saatlerinde sokak köpekleri birbirine saldırdı.

KÖPEKLERİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

Bir köpeği ısırmaya başlayan köpeklerini o sırada bir vatandaş güçlükle ayırdı.

Köpeklerin kavgası telefon kamerasına yansırken vatandaş, köpeklerin artık birbirini yediğini ve sokak köpekleri nedeniyle tehlikede olduklarını belirtti.

"İNSANLARI DA YİYECEK BUNLAR"

Videoyu çeken vatandaş, "Bunları toplamıyorlar sokaklar bunlarla dolu. Kendilerini yiyorlar, insanları da yiyecek bunlar." ifadelerini kullandı.