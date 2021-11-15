Ankara'da sokakta bulduğu kedinin tedavisi için yardım istedi

Mamak ilçesinde yaşayan Derya Ülger sokakta bulup tedavi ettirdikten sonra sahiplenen kedi için yardım istedi. Gözünü kaybeden kedinin 6 gündür yemek yemediğini belirtti.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Derya Ülger, sokaktan sahiplendiği hasta kedi için yardım istedi.

Ülger, sokakta gördüğü şiddet nedeniyle travma geçiren ve bir gözünü kaybeden ‘Mimti’ isimli 6 aylık kediyi sahiplendi.

6 GÜNDÜR YEMEK YİYEMİYOR

Mimti’nin her türlü ihtiyacını karşılayan Ülgen, zor durumda olan Mimti için yardım bekliyor. Mimti’yi veterinere götürdüğünde karnında kitle olduğunu ve bu kitlenin ameliyat ile alınması gerektiğini öğrenen Ülgen, maddi durumu ameliyatı karşılamadığı için yetkililerden ve hayvan severlerden yardım bekliyor. 6 gündür hiçbir şekilde yemek yiyemeyen Mimti serumla besleniyor.

"BEN SAHİPLENDİM YOKSA SOKAĞA BIRAKILACAKTI"

Mimti’yi veterinerde gördükten sonra sahiplendiğini belirten Ülger, "Kedimiz sokakta yaşayan bir hayvanmış. Şiddete maruz kalmış. Buna bağlı olarak bir takım travmalara uğramış. Gözünde ciddi anlamda sıkıntı var. Şu an tek gözü görmüyor. Kırıkları vardı onlar şu anda düzeldi. Veterinerden sahiplendim ben. Kendi isteğimle aldım o durumunu görünce. Çünkü veterinerdeki tedavisi bittikten sonra tekrar sokağa bırakılacaktı. Ben de sahiplendim. O günden beri benimle" diye konuştu.

"TELEFONLAR SURATIMA KAPATILDI"

Kedinin tedavisi için yardım beklediğini söyleyen Ülgen, "Midesinde bir sorun var. Midesi mi döndü, kitle mi var bunu bilemiyoruz. Bununla alakalı bir endoskopi yapılması gerekiyor. Endoskopiyi yaptıracak maddi güce sahip değilim ben. Bununla alakalı birçok yeri aradım ama hepsinin gözünü para hırsı bürümüş, bu canlar kimsenin umurunda bile değil. Yalvardım, 'bana senet imzalatın, telefonumu bırakayım, kimliğimi bırakayım' dedim. 'Annem emekli maaşını aldığında gelip verelim' dedim, hiçbiri kabul etmedi. Telefonlar suratıma kapatıldı. Altı gündür hiçbir şey yemiyor. Sürekli halsiz, uyku halinde, hareket edemiyor. Bunun sebebi ise midesinde bulunan kitle" dedi.