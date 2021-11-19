Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü
Sİncan ilçesinde, bir şahıs, taciz mesajları attığı kadının yakınlarından dayak yedi. Bölgeye gelen polisler, tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye sonra karakola götürerek gözaltına aldı.
- İHA
- 19.11.2021 - 01:02
- Güncelleme : 19.11.2021 - 01:06
Ankara'nın Sİncan ilçesinde bir kişiye meydan dayağı atıldı.
Barbaros Caddesi üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı.
Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü VİDEO
KADININ YAKINLARI, TACİZCİYİ DÖVDÜ
Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakalayarak, dövmeye başladı.
ÖNCE HASTANEYE SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.