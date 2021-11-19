Haberler

İç Haber

Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü

Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü

Sİncan ilçesinde, bir şahıs, taciz mesajları attığı kadının yakınlarından dayak yedi. Bölgeye gelen polisler, tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye sonra karakola götürerek gözaltına aldı.