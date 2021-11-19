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    Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü

    Sİncan ilçesinde, bir şahıs, taciz mesajları attığı kadının yakınlarından dayak yedi. Bölgeye gelen polisler, tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye sonra karakola götürerek gözaltına aldı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 01:02
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 01:06
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    Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü

    Ankara'nın Sİncan ilçesinde bir kişiye meydan dayağı atıldı.

    Barbaros Caddesi üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı.

    Ankara'da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü VİDEO

    KADININ YAKINLARI, TACİZCİYİ DÖVDÜ

    Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakalayarak, dövmeye başladı.

    Ankara da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü #1

    ÖNCE HASTANEYE SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.

    Ankara da taciz mesajları attığı kadının yakınları tarafından dövüldü #2

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