Ankara'da taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı

Ankara Çankaya'da taksiye binen 2 kişi, yolda sürücüyü bıçakla yaralayıp aracı gasbetti. Sürücü tedavi altına alınırken, taksi kundaklanmış halde bulundu.

Ankara'nın Çankaya Yakupabdal Karapürçek Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, E.Y'nin kullandığı taksiye binen 2 kişi, yolda durdurdukları şoförü bıçakla yaraladıktan sonra aracı gasbetti.

Bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekibi, A.Y.'yi yol kenarında yaralı halde buldu. E.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastanede tedaviye alınırken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gasbettileri taksiyi kundakladılar

Çevrede yapılan aramada gasbedilen taksi yakılmış halde bulundu. Polis ve jandarmanın koordineli yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüpheliler Baran Mert ve Batuhan Yavuz yakalandı. Tedavisi süren E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Başka bir taksi şoförünü daha gasbettileri ortaya çıktı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan 2 şüpheli, aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bir taksi şoförünü daha gasbettiklerini itiraf etti.

Tutuklandılar

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.