Petrol
106.46
-0.52%
Euro
17.4539
-0.83%
Dolar
17.3638
0.52%
Altın
968.55
0.06%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
359.900
-2.64%
BTXN Coin
7.42
-1.59%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Ankara'da taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı

    Ankara Çankaya'da taksiye binen 2 kişi, yolda sürücüyü bıçakla yaralayıp aracı gasbetti. Sürücü tedavi altına alınırken, taksi kundaklanmış halde bulundu.
    • 11.07.2022 - 23:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı

    Ankara'nın Çankaya Yakupabdal Karapürçek Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, E.Y'nin kullandığı taksiye binen 2 kişi, yolda durdurdukları şoförü bıçakla yaraladıktan sonra aracı gasbetti.

    Bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekibi, A.Y.'yi yol kenarında yaralı halde buldu. E.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastanede tedaviye alınırken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gasbettileri taksiyi kundakladılar

    Çevrede yapılan aramada gasbedilen taksi yakılmış halde bulundu. Polis ve jandarmanın koordineli yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüpheliler Baran Mert ve Batuhan Yavuz yakalandı. Tedavisi süren E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Başka bir taksi şoförünü daha gasbettileri ortaya çıktı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan 2 şüpheli, aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bir taksi şoförünü daha gasbettiklerini itiraf etti.

    Tutuklandılar

    Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Ankara da taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya'da doktorla tartışan adam, hemşire ve ebeyi darbetti
    3. Sayfa

    Sakarya'da doktorla tartışan adam, hemşire ve ebeyi darbetti

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Sapık sevgililere 42 yıl 6 ay hapis cezası
    3. Sayfa

    Sapık sevgililere 42 yıl 6 ay hapis cezası

    Görüş Bildir