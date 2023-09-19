Ankara’da ters şeritte giden sürücü 4 bin 64 lira ceza yedi

Ankara'da akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, Atatürk Caddesi üzerinden gelerek Ankara Caddesi'ne ters şeritten giren 06 S 9957 plakalı aracı gören polis ekipleri sürücüye, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsunda bulundu.
Uyarılara uymadı
Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan sürücünün aracı Çarşı Cami yakınlarında durduruldu. Ekipler araç içinde arama gerçekleştirdi.
Ters şeritte giden sürücüye ceza kesildi
Araç içinde suç unsuru barındıran malzeme veya eşya bulunmazken sürücü Ayhan Sertdemir’e polis ekipleri 4 bin 64 lira para cezası kesti.
"Dalgındım"
Polisin anonsunu dikkate almayarak yoluna devam eden sürücü kendisini, “Kırıkkale’den buraya çalışmaya geldim. Dalgındım, araç vardı. Araç olduğu için yan da doluydu, mecbur kaldım” şeklinde savundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)