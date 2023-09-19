Ankara’da ters şeritte giden sürücü 4 bin 64 lira ceza yedi Ankara’da polisin, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsuna rağmen ısrarla ters şeride giren sürücüye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

İHA Ankara'da akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, Atatürk Caddesi üzerinden gelerek Ankara Caddesi'ne ters şeritten giren 06 S 9957 plakalı aracı gören polis ekipleri sürücüye, "Orası ters şerit, o yola girme" anonsunda bulundu. Uyarılara uymadı Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan sürücünün aracı Çarşı Cami yakınlarında durduruldu. Ekipler araç içinde arama gerçekleştirdi. Ters şeritte giden sürücüye ceza kesildi Araç içinde suç unsuru barındıran malzeme veya eşya bulunmazken sürücü Ayhan Sertdemir’e polis ekipleri 4 bin 64 lira para cezası kesti. "Dalgındım" Polisin anonsunu dikkate almayarak yoluna devam eden sürücü kendisini, “Kırıkkale’den buraya çalışmaya geldim. Dalgındım, araç vardı. Araç olduğu için yan da doluydu, mecbur kaldım” şeklinde savundu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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