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    Ankara'da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü

    Ankara'da otoyolda duraksayan otomobile tırın çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 100 metre sürüklenen araç hurdaya döndü.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 06:00
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    Ankara'da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü

     

    Ankara Çevre Yolu Kavaklı mevkisinde, Kayseri'den İstanbul'a giden Bahri Koç yönetimindeki 76 DS 494 plakalı TIR, iddiaya göre orta şeritte duraksayan Samet Akat'ın kullandığı 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    10 METRE SÜRÜKLENEN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    TIR'ın önünde yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ankara da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü #1

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Samet Akat ile otomobildeki kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Bahri Koç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Ankara da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü #2

    YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Kaza haberini öğrenince olay yerine gelen Samet Akat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi ekipler teselli etti. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü #3

    Ankara da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü #4

    Ankara da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü #5

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