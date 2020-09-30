Ankara'da tır, yolda duran otomobile çarptı: 2 ölü

Ankara'da otoyolda duraksayan otomobile tırın çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 100 metre sürüklenen araç hurdaya döndü.

Ankara Çevre Yolu Kavaklı mevkisinde, Kayseri'den İstanbul'a giden Bahri Koç yönetimindeki 76 DS 494 plakalı TIR, iddiaya göre orta şeritte duraksayan Samet Akat'ın kullandığı 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çarptı.

10 METRE SÜRÜKLENEN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

TIR'ın önünde yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Samet Akat ile otomobildeki kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Bahri Koç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini öğrenince olay yerine gelen Samet Akat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi ekipler teselli etti. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.