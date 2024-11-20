Ankara'da tıra arkadan çarpan Tofaş otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İHA
Ankara'da akşam saatlerinde Çevreyolu Tulumtaş mevkiinde, Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan 06 VKV 19 plakalı Tofaş marka otomobil emniyet şeridinde park halinde olan tıra arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisi ile tırın altında sıkışan otomobilde sürücü hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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