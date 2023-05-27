Ankara'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 5 yaralı Ankara’da tırın arkadan çarptığı otobüs alev aldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

Ankara - Niğde Otoyolu Ahiboz mevkinde saat 22.10 civarında, 38 YU 757 kupa plakalı 38 AET 245 dorse plakalı elfay yüklü tır 33 AFC 777 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada etkisiyle 5 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisi ile otobüs alev aldı. Otobüste 25 yolcu bulunurken kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alev alan otobüs söndürüldü

Yaralanan vatandaşlar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaza sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken tır ise büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.