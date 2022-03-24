Ankara'da trafikte ekmek bıçaklı yol verme kavgası
Ankara'da hafif ticari araç sürücüsünün, trafikte yol verme kavgasında moto kuryeye ekmek bıçağı çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 24.03.2022 - 17:34
- Güncelleme : 24.03.2022 - 17:40
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar 1247'nci Cadde'de meydana gelen olayda, seyir halindeki motosikletli kurye, ara sokaktan caddeye çıkan, 06 FAC 69 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi.
EKMEK BIÇAĞIYLA MOTO KURYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Kurye ile sürücü arasında kavga çıktı. Aracından elinde ekmek bıçağıyla inen sürücü, moto kuryenin üzerine yürüdü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen sürücü, tekrar aracına bindi.
Elindeki ekmek bıçağı ile cep telefonu kamerasına yansıyan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.