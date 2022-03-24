Petrol
119.08
-2.07%
Euro
16.35
0.02%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
935.51
0.82%
Borsa
2180
-0.15%
Bitcoin
642.410
2.46%
BTXN Coin
41.57
-0.97%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Ankara'da trafikte ekmek bıçaklı yol verme kavgası

    Ankara'da hafif ticari araç sürücüsünün, trafikte yol verme kavgasında moto kuryeye ekmek bıçağı çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da trafikte ekmek bıçaklı yol verme kavgası

    Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar 1247'nci Cadde'de meydana gelen olayda, seyir halindeki motosikletli kurye, ara sokaktan caddeye çıkan, 06 FAC 69 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

    EKMEK BIÇAĞIYLA MOTO KURYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Kurye ile sürücü arasında kavga çıktı. Aracından elinde ekmek bıçağıyla inen sürücü, moto kuryenin üzerine yürüdü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen sürücü, tekrar aracına bindi.

    Elindeki ekmek bıçağı ile cep telefonu kamerasına yansıyan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

    Ankara da trafikte ekmek bıçaklı yol verme kavgası #1

    Ankara da trafikte ekmek bıçaklı yol verme kavgası #2


    İlginizi Çekebilir

    TÜVTÜRK: Randevu ücreti ödemeyin
    Ekonomi

    TÜVTÜRK: Randevu ücreti ödemeyin

    Vladimir Zelensky: Rus pilotlar sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacak
    Dünya

    Vladimir Zelensky: Rus pilotlar sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacak

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir