Ankara'da Türkiye'nin ilk döner kubbeli uzay gözlemevi faaliyete geçti Beypazarı ilçesinin doğal güzellikleri arasında yer alan Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda kurulan Türkiye'nin ilk döner kubbeli uzay gözlemevi açıldı.

İHA

Doğası, mutfağı, verimli toprağı ve beyaz cumbalı evleri ile meşhur Ankara'nın Beypazarı ilçesi, karanlık gökyüzü koşulları ve temiz havası ile de Türkiye'nin astronomi faaliyetleri için merkez olmaya aday nitelikte.

Uzay gözlem şartlarının uzmanlar tarafından elverişli olduğu belirtilen Beypazarı, onu tanıyanlar ve kıymetini bilenler sayesinde uzay gözlemi konusunda da konuşulmaya başlandı.

YÜKSEK MÜHENDİSLİKLE TASARLANDI

Beypazarı'nın doğal şartlarından faydalanmak ve ilçeyi uzay gözlemi alanında ön plana çıkarmak adına Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda bireysel imkanlarla kurulan Uzay Gözlemevi, bölgenin doğasına uygun ve yüksek mühendislikle tasarlandı.

Uzay gözlemevi, döner kubbeli olmasıyla da Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Projeye her adımda destek veren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, uzay gözlemevi için gerekli karanlık koşulların sağlanması amacıyla aydınlatma çalışmalarını düzenletti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SENSÖRLER VE KAMERALAR BULUNUYOR

Beypazarı'nda kurulan uzay gözlemevinde astronomi fotoğrafçılığı ve öte gezegen keşfi konularının çalışılması planlanıyor. Ayrıca uzay gözlemevinde; gökyüzünün karanlık niteliğini ve meteorolojik olayları takip edebilmek için yüksek teknolojili sensörler ve kameralar bulunuyor.

Çetin kış şartlarında dahi gözlem yapılmasını kolaylaştıracak konforda tasarlanan uzay gözlemevi, yakın zamanda Beypazarı'ndaki okullardan başlayarak misafirlerini kabul etmeye başlayacak. Bu projeyle Beypazarı, sadece doğası ve tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yaparak dikkat çekecek.

Döner kubbeli uzay gözlemevi, hem bilim insanları hem de meraklıları için yeni bir cazibe merkezi olmaya aday. Yerel halkın desteği ve projeyi hayata geçirenlerin özverisiyle Beypazarı, Türkiye'nin astronomi çalışmalarında önemli bir noktaya dönüşme yolunda ilerliyor. Gözlemevinin faaliyete geçmesi, bilim dünyasında keşiflere ilham vererek gelecek nesillere ilham kaynağı olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)