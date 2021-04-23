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    Ankara'da uyuşturucu taciri 2 kardeş, otel odasında yakalandı

    keçiören'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 Afgan kardeş, 1 kilo metanfetamin maddesi ile otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 03:34
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    Ankara'da uyuşturucu taciri 2 kardeş, otel odasında yakalandı

    Ankara'da, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afgan uyruklu Z.K. ve kız kardeşi E.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı.

    Z.K. ve kardeşi E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelileri takibe aldı.

    Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren 2 kardeş, yapılan takip sonucunda otel odasında yakalandı.

    1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerin otel odasına yaptığı aramada, 1 kilo metanfetamin maddesi ele geçirildi.

    Uyuşturucu ticareti yapan kardeşler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Ankara da uyuşturucu taciri 2 kardeş, otel odasında yakalandı #1

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