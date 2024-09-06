DHA
Ankara'da korku dolu anlar..
Dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Yetkin Sokak'ta meydana gelen olayda, 'Rüya Residence' isimli binanın 3'üncü katına dış cephe yalıtım malzemesi taşıyan Soner Lökbaş yönetimindeki vinç, yere sabitlenen ayaklarından birinin kayması sonucu devrildi.
2 KİŞİ YERE ÇAKILDI
Bu sırada vincin sepetinde bulunan 2 kişi, yere çakıldı. Olay anı, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntüde, vincin devrilmesi ve 2 kişinin sepetle birlikte yere düşmesi yer aldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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