Başkentte kısa süren sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok bölgede su taşkınları yaşanırken seyir halindeki araçlar ilerlemekte zorlandı. caddeler adeta göle döndü.

İstanbul'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken bir kötü haber de Ankara'dan geldi.

Öğle saatlerinde yağmura teslim olan bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar adeta göle döndü.

Araçlar güçlükle ilerledi

Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde su baskınları yaşandığı ve ağaçların devrildiği görüldü.

Göle dönen caddede araçlar güçlükle ilerlerken vatandaşlar ise yürümekte zorlandı ve bir köşede yağmurun dinmesini bekledi.

Öte yandan kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Ankara'da yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu VİDEO



Fırtına nedeni ile adliyyenin tavanı çöktü

Kısa sürede hayatı felç eden yağmur ve fırtına, Ankara Adliyesi'nde de olumsuzluklara yol açtı.

Zemin katta yer alan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu büronun tavanı fırtına nedeni ile çöktü.

Yaralı yok

DHA'nın aktarımına göre; çalışanlar panik yaparak odayı boşalttı. Yaralının olmadığı kazadan sonra adliye personeli odaya giriş ve çıkışları kapattı.