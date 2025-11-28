Ankara'da zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı ev yandı

- Ankara Çubuk'ta üç zihinsel engelli kardeşin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı ve ev kullanılamaz hale geldi.
- Yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayıp itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Yangın sırasında engelli kardeşler komşular tarafından kurtarıldı.
Ankara'da Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sardı.
ZİHİNSEL ENGELLİ ÜÇ KARDEŞ YANGINDAN KURTARILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Evde zihinsel engelli, ikisi erkek üç kardeşin yaşadığı belirtildi. Kardeşlerin yangın sırasında komşuların yardımıyla dışarıya çıkarıldığı öğrenildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.