Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, yurt genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisini gösterdi..

Yağışla birlikte kazalar da beraberinde geldi.

Saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana gelen olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı.

26 araçlık kazada 3 kişi yaralandı

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hasarlı araçlar çekiciyle kaldırıldı

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye

yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)