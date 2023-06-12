Ankara'dan 136 Afgan ülkelerine yollandı Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yıla oranla yüzde 29 artarak 42 bin 685'e ulaştı.

İHA

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda alınan en üst düzey tedbirlerin yanı sıra Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter seferleri (özel uçuş) ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor.

Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizma sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor.

Yılbaşından bu yana Afganistan’a 28’inci charter seferi (özel uçuş) Ankara’dan gerçekleştirildi.

Afganistan Hava Yolları uçağıyla gönderildiler

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanına getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Böylece bu yıl Afganistan’a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550 ve tarifeli uçuşlarla 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış göstererek, 42 bin 685’e ulaştığı öğrenildi.