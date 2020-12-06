Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
150.007
1.09%
EXEN Coin
10.80
-4.92%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Ankaralı çiftçi, tarlasında tropikal bamya yetiştirdi

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, çiftçilikle uğraşan Muammer Köksal, Tayland'dan kendisine gönderilen tropikal bamya fidesini tarlasına ekip ürün almayı başardı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 04:41
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 04:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaralı çiftçi, tarlasında tropikal bamya yetiştirdi

     

    Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Beylik Mahallesi Muhtarı Muammer Köksal, Tayland'da yaşayan bir Türk tanıdığı aracılığıyla tropikal iklim şartlarında yetişen bamya fidesini Beypazarı'na getirtti.

    40 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA BAMYA

    Köksal, gelen fideyi deneme amaçlı tarlasına ekerek ilgilenmeye başladı. Toprağa ve iklim şartlarına uyum sağlayan bamya fidesi, bir süre sonra ürün vermeye başladı. Köksal, hasat ettiği 30 ile 40 santimetre uzunluklarındaki bamyaları tohum olarak ayırdı.

    Ankaralı çiftçi, tarlasında tropikal bamya yetiştirdi #1

    SENEYE PİYASAYA SÜRMEYİ PLANLIYOR

    Dolma ve kızartma yemeklerinde kullanılabilen dev bamyalardan önümüzdeki yıl daha verimli bir hasat almayı bekleyen Köksal, "Tayland tan bir Türk arkadaşım bana tek bir dal gönderdi. Ben de bunu köyümde ekiş yaptım, iklime ve toprağa uyum sağladı ve yetişen bamyaları tohumluk bıraktım seneye piyasada dev bamyalar tüketici ile buluşacak" dedi.

    Ankaralı çiftçi, tarlasında tropikal bamya yetiştirdi #2

    Ankaralı çiftçi, tarlasında tropikal bamya yetiştirdi #3

    Ankaralı çiftçi, tarlasında tropikal bamya yetiştirdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir