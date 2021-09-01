Ankara'nın çeşitli yerlerinde 35 kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, Ankara'nın farklı yerlerine düzenlediği operasyon sonucu toplam 35 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaçak göçmenlere karşı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar'a bağlı Büyükdamlacık Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 6'sı Özbekistan, 6'sı Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerce Çamlıdere'nin Dörtkonak Mahallesi'nde 1 Afganistan uyruklu, Bala'nın Ahmetçayırı Mahallesi'nde de 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

YASA DIŞI YOLLARDAN GİRİLDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gölbaşı'nın Mahmatlı Mahallesi'nde ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ankara-Niğde otobanı üzerinde 2'si çocuk olmak üzere 9 Afganistan uyruklu, Sincan'daki Başkent OSB'de de 7 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini tespit etti.

Yakalanan 35 düzensiz göçmen hakkında cezai işlem uygulanırken, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefetten kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere 156 bin 618 lira idari para cezası verildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.