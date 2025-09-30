Abone ol: Google News

Anne-Babalara Kritik Uyarı: Çocukların Kullandığı Çantalar Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini riske atan bir oyuncak için harekete geçti. Çanta şeklinde üretilen peluş oyuncakların, özellikle 3 yaş altı çocuklar için ciddi tehlike oluşturduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bakanlık, halk sağlığı açısından riskli görülen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

Son yapılan incelemelerde, çocukların ilgisini çeken çanta şeklindeki peluş oyuncak güvensiz ürünler listesine alındı.

SATIŞTAN KALDIRILDI

Özellikle 3 yaş altı çocuklar için risk oluşturduğu belirtilen ürünün üretimi durduruldu. Ayrıca piyasada bulunanların toplatılması için karar alındı.

Yetkililer, ailelere ellerindeki bu oyuncakları çocuklardan uzaklaştırmaları konusunda uyarıda bulundu.

İşte ürün bilgileri:

