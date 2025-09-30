Anne-Babalara Kritik Uyarı: Çocukların Kullandığı Çantalar Yasaklandı Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini riske atan bir oyuncak için harekete geçti. Çanta şeklinde üretilen peluş oyuncakların, özellikle 3 yaş altı çocuklar için ciddi tehlike oluşturduğu tespit edildi.