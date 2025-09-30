Anne-Babalara Kritik Uyarı: Çocukların Kullandığı Çantalar Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.
Bakanlık, halk sağlığı açısından riskli görülen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
Son yapılan incelemelerde, çocukların ilgisini çeken çanta şeklindeki peluş oyuncak güvensiz ürünler listesine alındı.
SATIŞTAN KALDIRILDI
Özellikle 3 yaş altı çocuklar için risk oluşturduğu belirtilen ürünün üretimi durduruldu. Ayrıca piyasada bulunanların toplatılması için karar alındı.
Yetkililer, ailelere ellerindeki bu oyuncakları çocuklardan uzaklaştırmaları konusunda uyarıda bulundu.
İşte ürün bilgileri: