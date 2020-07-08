Annesinin ayağını kıran genç tutuklandı

Tartıştığı annesini iterek ayağının kırılmasına sebep olan ve ablasını yumruklayan genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan M.G. (53) adlı anne, aralarında tartışma çıkan oğlu F.G.'nin (29) kendisini iterek ayağının kırılmasına neden olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Şahsın ablası S.A.(31) adlı genç kadın da olay sırasında kardeşinin kendisine yumruk atarak darbettiği ileri sürdü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anne-kız tarafından şikayetçi olunan şahıs, İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.