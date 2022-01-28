Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 07:07
- Güncelleme : 28.01.2022 - 07:41
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 06:57 sularında, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
OLUMSUZ BİR AÇIKLAMA YOK
Depremin ardından henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.