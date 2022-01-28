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    Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 07:41
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    Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 06:57 sularında, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    OLUMSUZ BİR AÇIKLAMA YOK

    Depremin ardından henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

    Antalya açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem #1


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