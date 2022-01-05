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    Antalya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

    Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 06:32
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 07:04
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    Antalya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    ALANYA'NIN 57 KİLOMETRE AÇIKLARINDA

    Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Antalya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem #1


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