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- Antalya Barosu Başkanı, kalp krizi geçirdi
Antalya Barosu Başkanı, kalp krizi geçirdi
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Balkan'ın baypas ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.
- DHA
- 06.08.2020 - 17:38
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balkan'a, doktorlar hemen müdahale etti.
AMELİYATINA KARAR VERİLECEK
Balkan, özel hastanede acil olarak anjiyoya alındı. Yapılacak tetkiklerden sonra Balkan'ın baypas ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.
MESLEKTAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Öte yandan Polat Balkan'ın rahatsızlandığını öğrenen meslektaşları, hastaneye akın etti.