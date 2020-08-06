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    Antalya Barosu Başkanı, kalp krizi geçirdi

    Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Balkan'ın baypas ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 17:38
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    Antalya Barosu Başkanı, kalp krizi geçirdi

    Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

    Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balkan'a, doktorlar hemen müdahale etti.

    AMELİYATINA KARAR VERİLECEK

    Balkan, özel hastanede acil olarak anjiyoya alındı. Yapılacak tetkiklerden sonra Balkan'ın baypas ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.

    MESLEKTAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

    Öte yandan Polat Balkan'ın rahatsızlandığını öğrenen meslektaşları, hastaneye akın etti.

    Antalya Barosu Başkanı, kalp krizi geçirdi #1

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