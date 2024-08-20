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Antalya Belediyesi'ne deniz kirliliği cezası verildi

Antalya Belediyesi'ne deniz kirliliği cezası verildi Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası uygulandı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.