Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı oy kullanmadığı için darbedildi Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Umut A., Kaş ilçesinde jandarmaya yaptığı şikayetinde, seçimde oy kullanmadığı için, belediyede görevli başka bir kişi tarafından darbedildiğini ifade etti.

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ova Hizmet Biriminde çalışan Umut A, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda "oy kullanmadığı için" belediyede çalışan bir kişi tarafından bu sabah darbedildiği iddiasıyla Kınık Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

" 'Sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı"

Hastaneden darp raporu alan Umut A., jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi:

"Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir."

"Oyumu kullanmadığımı öğrenerek beni darbettiğini düşünüyorum"

Ofisteki kan izlerinin yer aldığı görüntüleri jandarmaya veren Umut A. şu ifadeleri kullandı:

"Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP Kaş İlçe Başkanlığında seçim sonuçlarının veri girişlerini yapmakta olduğum için oyumu kullanamadığımdan dolayı İ.B'nin oyumu kullanmadığımı öğrenerek beni darbettiğini düşünüyorum. Beni darbeden İ.B. ve yanında bulunanlar hakkında şikayetçi ve davacıyım."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz Kaş İlçe Hizmetleri Müdürlüğünde meydana gelen tasvip etmediğimiz vahim olay, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na incelenmek üzere havale edilmiştir. Olayın tarafları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere sürecin başlatıldığını ve şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Umut A. da yaptığı açıklamada, saldırıya uğramasının planlı olduğunu ileri sürerek, "28 Mayıs Pazar günü oyumu kullanmadığım ve fotoğrafla bunu belgelendirmediğim için darbedildim." dedi.