Antalya Havalimanı'na koronavirüs laboratuvarı açıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı yolculara hizmet edecek test laboratuvarı, Antalya Havalimanı'nda faaliyete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, yoğun bölgelerde koronavirüs tedbirlerini artırmak için havalimanlarına test laboratuvarı kurma kararı aldı.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde il sağlık müdürlüğünce, hava yoluyla seyahat edecek yolcular için, 90 metrekare kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu.

SONUÇLAR İSTER MAİLLE İSTER ÇIKTI OLARAK ALINABİLECEK

20 sağlık çalışanının dönüşümlü olarak hizmet verdiği ofis ve teknik alandan oluşan laboratuvarda biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelerek, 4-5 saat içinde, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.

HERKES YARARLANACAK

Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu birimden yararlanabilecek.

4 LABORATUVAR ÇALIŞIYOR

Merkezde günlük 400 numune kapasitesi bulunduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "İl olarak 2 bin 500 test çalışıyoruz. Dört laboratuvarımız var. İlk etapta sonuçları merkezdeki laboratuvarda çalışacağız. Ancak yakında burada laboratuvar olarak çalışma yapacağız." dedi.

TESTİN ÜCRETİ 110 LİRA

Hülür, PCR testini zorunlu kılan ülkeler olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler 48 saat önceden Kovid-19 testi istiyor. Burada testin ücreti 15 euro yani 110 lira olacak. Havalimanında pasaport bölümünün öncesinde ateş ölçümü yapan termal kameralarımız var. Orada herhangi bir ateş semptomu olanlar izole alana alınacak. Buradan ekibimiz, doktorlarımız, giderek kişinin örneğini orada alacak. Kişi izole şekilde oteline gidecek, test sonucu pozitif olursa ambulansla hastaneye götürülecek. Türkiye'deki havalimanlarında kurulan ilk Kovid-19 laboratuvarı oldu. Bunun için önemli." ifadelerini kullandı.