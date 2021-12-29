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    Antalya için kırmızı kodlu yağış uyarısı

    Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı.
    • AA
    • 29.12.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 16:41
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    Antalya için kırmızı kodlu yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

    FIRTINAYA DİKKAT

    Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın, güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

    Antalya için kırmızı kodlu yağış uyarısı VİDEO

    YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

    Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Antalya için kırmızı kodlu yağış uyarısı #1

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