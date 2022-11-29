Antalya Kaş'ı sel vurdu
Turizm cenneti olan Antalya'nın Kaş ilçesi, yağan yağmurun ardından çamur gölüne döndü.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 14:03
- Güncelleme : 29.11.2022 - 14:07
Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya’nın batısında sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.
Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi.
Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Denizin rengi değişti
Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı’nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü.
Öte yandan, Kaş’ın Kasaba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.