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    Antalya Kaş'ı sel vurdu

    Turizm cenneti olan Antalya'nın Kaş ilçesi, yağan yağmurun ardından çamur gölüne döndü.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 14:07
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    Antalya Kaş'ı sel vurdu

    Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya’nın batısında sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

    Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi.

    Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

    Denizin rengi değişti

    Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı’nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü.

    Öte yandan, Kaş’ın Kasaba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

    Antalya Kaş'ı sel vurdu VİDEO

    Antalya Kaş ı sel vurdu #1

    Antalya Kaş ı sel vurdu #2

    Antalya Kaş ı sel vurdu #3

    Antalya Kaş ı sel vurdu #4

    Antalya Kaş ı sel vurdu #5

    Antalya Kaş ı sel vurdu #6


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